“Il segretario regionale del Pd Barbagallo dimostra ancora una volta di soffrire di una forma di amnesia politica. Gli sarebbe utile ricordare che il disavanzo monstre di oltre 7 miliardi di euro è un’eredità pesante lasciata dal governo Crocetta, espressione del centrosinistra, di cui lo stesso Barbagallo è stato assessore. Prima di lanciare critiche, farebbe bene a fare un doveroso mea culpa per il disastro economico consegnato alla Sicilia”.

Lo dichiara Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia.

“In appena due anni, grazie alle politiche economiche espansive messe in campo dal governo del presidente Schifani – prosegue Caruso – è cresciuto il Pil, le agenzie internazionali hanno rivisto al rialzo il rating della Regione, sono aumentate le entrate tributarie, così come gli investimenti e l’occupazione, solo per fare alcuni esempi. Risultati supportati dai fatti e dai numeri che non possono essere mistificati da chi esercita una demagogica propaganda politica”.