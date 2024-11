Legalità & Cultura di impresa, incontro a Palermo promosso da Fondazione Falcone, Irfis e Aidda Sicilia

Venerdì (22 novembre) nella Biblioteca Blu del Museo del Presente presso Palazzo Jung a Palermo (via Lincoln 71), la Fondazione Falcone ospiterà un incontro dedicato a: “Legalità & Cultura d’Impresa”. Organizzato da IRFIS FinSicilia, AIDDA ETS e Fondazione Falcone, l’incontro sarà un’occasione per esplorare come il mondo imprenditoriale e le istituzioni possano lavorare insieme per promuovere una cultura aziendale basata su principi di legalità, etica e responsabilità sociale. L’evento prenderà il via alle 10:30 con una visita in anteprima della Galleria del presente, guidata da Alessandro De Lisi e Vincenzo Di Fresco, consigliere della Fondazione Falcone. Quindi la tavola rotonda delle 11 che vedrà la partecipazione di relatori provenienti dal mondo delle istituzioni e dell’impresa. Interverranno Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, Antonella Giachetti, Presidente Nazionale di AIDDA, e Iolanda Riolo, Presidente di IRFIS, insieme a rappresentanti del mondo imprenditoriale e della giustizia, tra cui il magistrato già presidente della Corte di appello di Caltanissetta, Mariagrazia Vagliasindi e le imprenditrici Grazia Locascio e Marinella Avellino.

