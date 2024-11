10eLotto: in Sicilia vinti 60mila euro

Il 10eLotto premia la Sicilia. Nell’estrazione di martedì 19 novembre, come riporta Agipronews sono state centrate vincite per 60mila euro: la più alta del concorso arriva da Palermo, con un 9 Oro da 50mila euro, seguita dal 7 Doppio Oro da 10mila euro realizzato a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi da inizio anno.

condividi su: