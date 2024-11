Roma: straordinaria esibizione del più famoso gruppo folkloristico polacco “Mazowsze”

Grandi emozioni, meravigliosi colori, gioia, energia: sul palcoscenico dell’Auditorium Parco della Musica la ricchezza della cultura polacca nelle tradizionali danze e melodie popolari eseguite da 150 artisti del corpo di ballo, coro e orchestra sinfonica.

Il più famoso ensemble di danza e canto polacco ha regalato al pubblico della capitale uno spettacolo davvero unico. Una serata indimenticabile con cui l’Ambasciata di Polonia a Roma ha celebrato il 106° anniversario della riconquista dell’Indipendenza del Paese. Il concerto ha concluso inoltre l’anno commemorativo dell’80° anniversario della Battaglia di Montecassino in cui ebbero un ruolo cruciale i soldati del 2° Corpo d’Armata polacco guidato dal generale Władysław Anders.

Una accoglienza calorosa e una lunga standing ovation per i 150 artisti del corpo di ballo, coro e orchestra sinfonica che in una sala stracolma si sono esibiti con una carrellata di melodie e danze più belle e famose del loro repertorio. A 60 anni dal primo concerto italiano, la famosa compagnia di canto e danza polacca ha rallegrato il pubblico con la sua giovinezza, vigore, entusiasmo e impareggiabili coreografie accompagnate dal virtuosismo dell’orchestra sinfonica di “Mazowsze”, diretta magistralmente dal maestro Jacek Boniecki.

A salutare il pubblico romano l’ambasciatore Ryszard Schnepf. “Grazie per la vostra numerosa presenza – siamo oltre duemila persone a festeggiare stasera l’Indipendenza della Polonia in questa splendida cornice. La realizzazione di questo evento non sarebbe stata possibile senza l’impagabile collaborazione della Fondazione Musica per Roma” – ha detto il capo della missione diplomatica polacca a Roma.