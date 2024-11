Centinaia di nuovi alberi messi a dimora in Sicilia grazie al M5S. “Di Paola: “Salvaguardare l’ambiente è un dovere. Anche l’Ars ne prenda atto e faccia sparire dai radar le sanatorie”

È tornato “Alberi per il futuro”, il tradizionale appuntamento del Movimento, che, questo weekend, da un capo all’altro dell’isola, ha mobilitato rappresentanti Cinquestelle a tutti i livelli istituzionali, attivisti del Movimento e cittadini.

Centinaia di nuovi alberi messi a dimora da un capo all’altro della Sicilia in questo weekend. Si è conclusa ieri “Alberi per il futuro”, la tradizionale manifestazione promossa dal M5S che ogni anno mira a diffondere la cultura ambientalista e l’amore per il verde. Eletti M5S a tutti i livelli istituzionali, attivisti del Movimento e cittadini si sono ritrovati, da venerdì a domenica, in tutta Italia per creare nuove oasi verdi, rimboschire o semplicemente piantare o donare un albero a una scuola, a un centro anziani o a una strada delle nostre città. Numerosissimi anche gli appuntamenti in Sicilia.

“Difendere le aree verdi – dice il coordinatore regionale M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola – è sempre stato un must per il Movimento, che ha fatto della tutela dell’ambiente uno dei principi basilari. I boschi e gli alberi in genere, diventano indispensabili per cercare di mitigare i nefasti effetti del cambiamento climatico che sempre più spesso sono sotto gli occhi di tutti e per limitare il dissesto idrogeologico che sta devastando i nostri territori. L’ambiente va tutelato senza se e senza ma. A tutti i costi e a tutti livelli. Anche l’Ars ne prenda finalmente coscienza e faccia sparire dai radar gli indecenti tentativi di sanatoria che periodicamente vengono riproposti”.