COMMISSIONE ANTIMAFIA, RUSSO (FDI):  LE PAROLE DI FIAMMETTA BORSELLINO IN UN’INTERVISTA A “REPUBBLICA” SONO UNO SCHIAFFO MORALE A QUANTI HANNO OMESSO, INSABBIATO, DEPISTATO

Palermo, 16 ottobre 2024 – “Le parole di Fiammetta Borsellino intervistata da “Repubblica” sono uno schiaffo morale nei confronti di quanti hanno omesso, insabbiato, depistato. Personaggi che purtroppo rappresentavano lo Stato e la giustizia; soggetti pubblici che avrebbero dovuto garantire la ricerca della verità e che non solo hanno taciuto la verità medesima, ma addirittura hanno inquinato le indagini su via D’Amelio per servire oscure trame e presumibili interessi illegali. Ha ragione Fiammetta Borsellino (che cita il padre): “Gli uomini delle Istituzioni non devono essere soltanto onesti, devono anche apparire tali”. Come Commissione antimafia continueremo la nostra opera di vigilanza e ricerca, faremo sentire la nostra presenza come uomini dello Stato e come cittadini che chiedono ad alta voce una verità che sia vera. L’urlo di Fiammetta Borsellino è l’eco dell’urlo di Paolo, di Giovanni e degli uomini delle loro scorte, noi tutti abbiamo l’obbligo di ascoltare quell’urlo per accertare ogni responsabilità e ogni connivenza”. Lo dichiara il senatore Raoul Russo, componente la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali.

