Autonomia differenziata massacrata dalla Consulta. Di Paola (M5S): “La prova che avevamo ragione, ora va cancellata del tutto”

“La sentenza della Corte Costituzionale che ha praticamente fatto a pezzi l’Autonomia differenziata è la plastica dimostrazione che avevamo ragione e che la cosiddetta secessione dei ricchi, che potrebbe scavare una voragine tra Nord e Sud, non stava né in cielo né in terra. Ora bisogna andare avanti: va cancellata del tutto. È una delle cose peggiori partorite dal governo Meloni, ed è quanto dire, visto che questo esecutivo di cose pessime ne ha fatte in serie: la barzelletta del ponte di Messina e l’abolizione del reddito di cittadinanza, solo per fare un paio di esempi”.

Lo afferma il coordinatore regionale del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola.

“Fanno ridere – commenta Di Paola – quelli che a destra descrivono il pronunciamento della Consulta come una vittoria, solo perché non è stata dichiarata incostituzionale in toto. La legge è stata praticamente svuotata, e importanti costituzionalisti, a ragione, la definiscono ora uno zombie. Va cancellata del tutto, e Schifani smetta la casacca di partito e indossi, una volta tanto, quella della Sicilia. Non possiamo dimenticare che in sede di Conferenza Stato-Regioni il suo governo ha dato l’ok all’obbrobrioso disegno di legge partorito da Calderoli”.