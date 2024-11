“A nome del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, esprimo piena solidarietà al Ministro degli Esteri Antonio Tajani per le vili minacce ricevute. Siamo certi che queste intimidazioni non intaccheranno il suo impegno nel tutelare gli interessi dell’Italia e nel difendere il diritto internazionale per i valori di libertà e democrazia”, dichiara Stefano Pellegrino, capogruppo di Forza Italia all’ARS.

