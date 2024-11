M5S Ars al governo: “Si predispongano interventi concreti e urgenti a favore dei cittadini danneggiati dall’alluvione nel Catanese e Siracusano”

“Un impegno concreto e immediato del governo Schifani a favore dei cittadini che oggi nel Catanese e nel Siracusano hanno subito danni ingentissimi a causa dall’alluvione che ha interessato numerosissimi centri abitati”.

Lo ha chiesto oggi in aula la deputata M5S Jose Marano a nome del suo gruppo parlamentare, annunciando la sottoscrizione dell’odg predisposto in questo senso a sala d’Ercole.

“Le immagini e le notizie che arrivano da centri come Giarre, Riposto, Torre Archirafi, dall’Acese e dal Siracusano – ha detto la deputata – sono da brividi, è fondamentale che questo governo dimostri subito vicinanza assoluta a questi territori”.

“Esprimo – dice la deputata Lidia Adorno – la mia vicinanza e solidarietà ai cittadini di Torre Archirafi, Giarre, Riposto, Aci S.Antonio, a tutti i comuni dell’Acese. La Regione si attivi immediatamente per richiedere lo stato d’emergenza e con la massima urgenza si adoperi affinché siano forniti alla popolazione i mezzi e le risorse necessarie per le necessità emerse. Un pensiero speciale e di ringraziamento va a tutti i volontari, alla Protezione Civile, alle Forze dell’ordine con particolare riguardo ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto per avere prestato soccorso alle persone rimaste intrappolate a Fondachello e Mascali”.

“Ci aspettiamo – aggiunge il capogruppo Antonio De Luca – che il governo una volta tanto si muova con immediatezza, cominciando a pensare già da ora ad una misura da inserire nella Finanziaria che bussa alle porte”.