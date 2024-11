Concorso per giornalisti al Libero Consorzio di Ragusa, Csa e Figec Cisal scrivono al commissario: “Sbagliato escludere i pubblicisti”

“La scelta del Libero Consorzio di Ragusa di escludere i pubblicisti dal concorso indetto per un posto da giornalista pubblico è un clamoroso errore, così come chiedere ai giornalisti più competenze di quelle previste dal contratto: chiediamo al commissario straordinario di rivedere subito il bando che potrebbe generare contenziosi”. Lo dicono Giulio Francese, coordinatore regionale della Figec (Federazione italiana giornalisti, editoria e comunicazione), e Giuseppe Badagliacca, segretario regionale Csa (federazione Autonomie locali), entrambe aderenti al sindacato Cisal, che hanno scritto una nota al Libero Consorzio di Ragusa in merito alla selezione per la copertura a tempo indeterminato di un posto per ‘Specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media, giornalista pubblico’.

“La normativa non consente di escludere i pubblicisti dai bandi – spiegano Francese e Badagliacca – e chiedere a un giornalista mansioni che vadano oltre le sue competenze significa svilirne la professionalità. Siamo disponibili a offrire il nostro contributo per una rettifica del bando che sia rispettosa di tutte le norme, specie quelle contrattuali”.