10eLotto, in Sicilia vinti 200mila euro

Festa grande in Sicilia in occasione dei concorsi del 10eLotto di venerdì 8 e sabato 9 novembre. Nell’isola – riporta Agipronews – stati centrati complessivamente 200mila euro: 100mila euro a Bagheria, in provincia di Palermo, con un 9 Doppio Oro, e altri 100mila a Floridia, in provincia di Siracusa, grazie a un altro 9 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,2 miliardi da inizio anno.

condividi su: