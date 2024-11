Sicilia, La Rocca Ruvolo e Gallo: approvate all’Ars misure straordinarie a sostegno degli allevamenti colpiti da emergenza sanitarie

Approvato all’Ars un pacchetto di misure straordinarie a sostegno degli allevamenti siciliani colpiti da emergenze sanitarie come Blue tongue, brucellosi e tubercolosi. Le misure, fortemente volute dal gruppo parlamentare di Forza Italia, prevedono uno stanziamento complessivo di 7 milioni di euro e mirano a fornire ristori concreti e a favorire la ripresa di un settore chiave per l’economia dell’isola. Lo sottolineano in una nota i deputati azzurri Margherita La Rocca Ruvolo e Riccardo Gallo. Ecco le misure previste.

Ristori per abbattimenti e decessi: gli allevatori di ovini, bovini e suini colpiti da focolai saranno sostenuti con un fondo da 1,5 milioni di euro, calcolato proporzionalmente rispetto al numero di capi abbattuti o deceduti, certificati dai dipartimenti veterinari delle Asp. Compensazioni per la perdita di produzione di latte: saranno destinati 3 milioni di euro agli allevatori di bovini colpiti dalla Blue tongue che abbiano registrato un calo documentato della produzione di latte pari o superiore al 30%.

Previste anche vaccinazioni contro la Blue tongue: verranno finanziati con 1,5 milioni di euro l’acquisto e la distribuzione di vaccini contro il sierotipo 8 del virus, per proteggere ovini e bovini. Ripopolamento degli allevamenti colpiti da brucellosi e tubercolosi: è previsto 1 milione di euro per l’acquisto di bovini riproduttori iscritti al libro genealogico, di età inferiore ai tre anni. Il contributo coprirà il 50% del valore di mercato dei capi acquistati, proporzionalmente al numero di animali abbattuti.

“Queste misure – dichiarano La Rocca Ruvolo e Gallo – rappresentano un intervento concreto per far fronte ai disagi che stanno subendo gli allevatori siciliani a causa di emergenze sanitarie. La zootecnia è un settore strategico per la Sicilia, sia sul piano economico sia per la tutela del territorio e delle produzioni locali. Un ringraziamento va al governo regionale, in particolare al presidente Schifani e all’assessore all’Agricoltura e il presidente Schifani, per l’impegno mostrato e per aver accolto le nostre richieste. Un pacchetto di provvedimenti che mostra come le istituzioni regionali siano vicini agli allevatori. Proseguirà il nostro impegno affinché ogni settore strategico dell’Isola venga sostenuto adeguatamente per affrontare le emergenze e guardare al futuro con più fiducia”.