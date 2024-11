M5S Ars: “Minacce a La Vardera inaccettabili. Auteri si dimetta, o il suo partito lo metta alla porta. Sui contributi regionali si faccia chiarezza”

“Le minacce del deputato di Fratelli d’Italia Carlo Auteri al collega del gruppo misto Ismaele La Vardera sono inaccettabili, ancora di più se si considera che sarebbero state fatte all’interno del Parlamento regionale siciliano”.

Lo dicono i deputati del M5S all’Ars in relazione alla puntata di Ieri di “Piazza Pulita”.

“Non ci si può voltare dall’altra parte – dicono – il fatto è gravissimo, il deputato di FdI si dimetta e se non è lui a farlo, sia il suo partito a metterlo alla porta. I parlamentari non sono chiamati solo a legiferare, ma anche a controllare, e se trovano qualcosa che non va è giusto che la denuncino, senza che per questo debbano trovarsi in situazioni spiacevoli anche all’interno del Parlamento. E sui contributi regionali e sui criteri di assegnazione va fatta grande chiarezza”.