Palermo 7 novembre 2024 – “Siamo riusciti a far aumentare lo stanziamento da parte della Regione per i servizi ASACOM e per quelli integrativi e migliorativi destinati agli alunni disabili che frequentano le scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Grazie al nostro emendamento in fase di assestamento di bilancio e fatto proprio dal governo regionale, il contributo salirà ad 8 milioni di euro. Una cifra quasi raddoppiata che siamo certi sarà utile a supportare le famiglie e le scuole nel garantire pari opportunità a tutti i nostri studenti”.

Lo dichiara il deputato regionale e coordinatore del Movimento 5 Stelle Sicilia Nuccio Di Paola che ha visto approvato e presentato dal governo regionale, tramite l’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, l’emendamento appena votato a Sala d’Ercole, inserito nella manovra economica del governo regionale, che prevede il raddoppio dello stanziamento da parte della Regione per i servizi ASACOM e per quelli integrativi, aggiuntivi e migliorativi destinati agli alunni disabili che frequentano scuole comunali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La ripartizione delle somme avverrà poi attraverso i distretti socio sanitari. L’emendamento all’ARS arriva anche su impulso dei consiglieri comunali di Caltanissetta Roberto Gambino e Federica Scalia.

“Esprimo la mia personale soddisfazione – sottolinea il consigliere comunale e già sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino – perché grazie ad una iniziativa partita da Caltanissetta ed approdata a Palazzo dei Normanni grazie al Movimento 5 Stelle all’ARS, siamo riusciti ad assicurare maggiore serenità sia alle famiglie dei nostri ragazzi speciali che purtroppo in molti comuni non trovano disponibilità finanziaria, sia agli operatori che troveranno continuità nel loro lavoro”.