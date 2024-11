Ex Province, Di Paola (M5S):  “In Sicilia mille emergenze e il governo che fa? Butta 20 milioni per le elezioni dirette”

“Siccità, sanità, rifiuti, formazione, famiglie e Comuni alla canna del gas e via discorrendo: la Sicilia è alle prese con mille emergenze e il governo che fa? Torna per l’ennesima volta alla carica per ripristinare le elezioni dirette delle Province già bocciate e lo fa provando a stanziare 20 milioni di euro”.

Lo afferma il deputato e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola a margine dei lavori della commissione Bilancio sul ddl sulle Province.

“La norma – dice Di Paola – è stata approvata in commissione, ovviamente col nostro voto contrario. Con le elezioni dirette i costi per le Province crescerebbero notevolmente rispetto alle elezioni di secondo grado e non solo per i 5 milioni aggiuntivi che occorrerebbero solo per le operazioni elettorali. È scandaloso che questo governo torni sull’argomento già bocciato dall’Ars, delegittimando clamorosamente il Parlamento. La verità vera e che la politica non vuole l’organo provinciale e che si continua a fare melina per prorogare i commissari”