10eLotto: in Sicilia vinti 60mila euro – Lotto: in Sicilia le vincite sfiorano i 70mila euro

10eLotto: in Sicilia vinti 60mila euro

Halloween fortunato a Cefalù, in provincia di Palermo, dove nel concorso di giovedì 31 ottobre, come riporta Agipronews, un gioatore ha vinto 50mila euro con un “9 Oro”. La vincita, insieme ai 10mila euro centrati a Catania nel concorso di sabato 2 novembre, porta a quota 60mila euro il bottino della Sicilia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi a inizio anno.

Lotto: in Sicilia le vincite sfiorano i 70mila euro

Festa in Sicilia con il Lotto. Nella regione, come riporta Agipronews, vinti un totale di 69.490 euro: 50mila euro a Taormina (ME) grazie a sei ambi, quattro terni, una quaterna e l’opzione Lottopiù; 13.950 euro a Milazzo (ME); 5.540 euro a Siracusa. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 3,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi di euro da inizio anno.