Palermo, 04 novembre 2024 – “In questa manovra di variazioni al bilancio c’è una grande assente, la scuola”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana, commentando le variazioni di bilancio.

“Purtroppo – aggiunge – l’assessore all’istruzione si compiace di investire 5 milioni di euro per la didattica immersiva, non sapendo che le scuole sono già sommerse di fondi sul digitale dal PNRR e che invece mancano fondi per le cose veramente essenziali, come gli avevamo già fatto notare con forza in Commissione istruzione”.

“Per questo – continua Chinnici – abbiamo presentato emendamenti indispensabili per garantire il diritto allo studio, che riguardano mense, trasporto scolastico, fondi da destinare agli Enti locali per gli assistenti igienico personali, per l’assistenza alla comunicazione (ASACOM), per lasciare libere le scuole di acquistare strumenti didattici veramente utili, per allestire laboratori scientifici, linguistici, musicali e ambienti di apprendimento adeguati, senza inseguire mode effimere e suggestioni estemporanee, che non tengono conto dei bisogni reali delle scuole”.