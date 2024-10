Il Presidente dei deputati di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, Stefano Pellegrino, manifesta la sua profonda soddisfazione per la prestigiosa nomina di Gibellina quale Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea per il 2026.

“Sono immensamente orgoglioso di questo straordinario riconoscimento che premia anni di impegno e dedizione da parte dell’intera comunità di Gibellina”, ha dichiarato Pellegrino. “Ho sempre sostenuto e creduto nel il potenziale artistico e culturale di questa comunità e del suo territorio.”

“Quello raggiunto oggi – afferma il capogruppo azzurro – è il risultato di un lavoro corale, che ha coinvolto prima di tutti il Comune, guidato dal sindaco Salvatore Sutera, e la Regione, al cui presidente rivolgo il ringraziamento per l’appoggio convinto che ha manifestato in ogni momento. La collaborazione istituzionale è la chiave per valorizzare le eccellenze del nostro territorio.”

Un pensiero speciale è stato rivolto al senatore Ludovico Corrao, figura storica che ha dedicato la sua vita alla rinascita sociale ed economica di Gibellina: “Il senatore Corrao ha fatto un instancabile lavoro che ha gettato le basi per trasformare Gibellina in un modello internazionale di sviluppo attraverso l’arte e la cultura.”

“Questo riconoscimento rappresenta un ulteriore tassello nel percorso che ha visto Gibellina risorgere dopo il terremoto, facendo dell’arte e della cultura il motore del suo sviluppo economico e sociale. Sono certo che, come Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, Gibellina saprà offrire al mondo intero un esempio di come la creatività possa essere veicolo di rinascita e prosperità”, ha concluso Pellegrino.