Montevago, presentato master “Logistica della sicurezza e dell’emergenza”

Presentato ieri a Montevago il master di II livello in “Logistica della sicurezza e dell’emergenza” promosso dal Centro per la Formazione Logistica Interforze (Ce.Fli) in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova.

A fare gli onori di casa, il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. Ad illustrare i dettagli del master il colonnello Alessandro Tassi, responsabile del Dipartimento di formazione avanzata del Ce.Fli. Sono intervenuti l’ingegnere Carmelo Arcieri, della Protezione civile regionale sezione Agrigento e l’ingegnere Rossella Sanzone, dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Montevago. Oltre a militari, professionisti e volontari di Protezione civile, Croce rossa e Vigili del fuoco, hanno partecipato all’incontro anche i sindaci di Santa Margherita di Belìce, Menfi e Sambuca di Sicilia, rispettivamente Gaspare Viola, Vito Clemente e Giuseppe Cacioppo.

Il master di “Logistica della sicurezza e dell’emergenza” del Ce.Fli operante nel Centro Alti Studi della Difesa (Casd) del Ministero della Difesa, prepara personale militare e civile dell’amministrazione della difesa di livello dirigenziale, personale delle altre amministrazioni pubbliche, di protezione civile, del mondo del volontariato, delle professioni e dell’industria. Le figure professionali formate dal master possono poi ambire a ruoli tecnici e amministrativi con competenze nel campo (locale, regionale e centrale); tecnici e dirigenziali di aziende pubbliche; tecnici e dirigenziali di aziende private che gestiscono ownership pubbliche e che possono influenzare il caso di emergenza.