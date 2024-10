Palermo, 29 ottobre – Si terrà domani presso la IV Commissione “Territorio e Ambiente” dell’Assemblea Regionale Siciliana l’audizione dell’Assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, richiesta dall’onorevole Alessandro De Leo di Forza Italia.

“La costruzione dello svincolo autostradale di Giampilieri sulla A18, nel territorio di Messina, rappresenta una priorità per i collegamenti nell’area e non può essere considerata soltanto come un’opera accessoria del Ponte sullo Stretto”, aveva dichiarato l’onorevole De Leo, nel chiedere l’audizione.

“Su questo tema – prosegue il parlamentare azzurro – sarà inoltre fondamentale sentire quale sia la posizione del Sindaco di Messina e ascoltare anche i Presidenti delle Commissioni comunali che si occupano del Ponte e della viabilità.”

Attualmente, gli svincoli autostradali esistenti sono distanti fino a 16 km per molti comuni dell’area, determinando gravi carenze per la mobilità, anche in caso di emergenze, e limitando i servizi per residenti e turisti mentre, sottolinea De Leo, “un nuovo svincolo faciliterebbe i collegamenti con il capoluogo anche supportando l’economia, aprendo nuovi sbocchi per i prodotti locali ed offrendo respiro allo sviluppo turistico dell’area”.

Il parlamentare aggiunge: “Un’opera di importanza strategica come questo svincolo non può essere considerata esclusivamente un accessorio della mobilità collegata al futuro Ponte sullo Stretto. È urgente e indispensabile comprendere quale sia la posizione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e in tal senso che l’audizione di domani serva a dare primi elementi di chiarezza.”