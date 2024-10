CON HORSE FRIENDLY ARENA E FIERACAVALLI APP IL BENESSERE E LA SICUREZZA DEI CAVALLI SONO AL CENTRO DELLA RASSEGNA VERONESE

Verona, 29 ottobre 2024. Fieracavalli, la manifestazione di riferimento del panorama equestre internazionale, si impegna da sempre nella diffusione di un approccio più consapevole all’equitazione, ponendo al centro di tutto ciò che ruota intorno al mondo equestre – sport, spettacolo e turismo – il benessere animale. Per questo la rassegna scaligera – in programma a Veronafiere dal 7 al 10 novembre – ha deciso di dedicare un intero padiglione all’Horse Friendly Arena: uno spazio riservato ad attività di addestramento e interpretazione del linguaggio del cavallo al naturale, con l’immancabile guida dell’Horse Whisperer Umberto Scotti. All’interno del Padiglione 11, infatti, tre ring mostreranno al pubblico le più importanti tecniche di equitazione consapevole, grazie a un ricco palinsesto di attività che si snoda per tutti e quattro giorni di manifestazione. Nel primo ring tutti gli appassionati e i curiosi potranno vedere all’opera le migliori scuole del settore, unite nel mostrare come la comunicazione e la comprensione dei comportamenti dell’animale siano le chiavi di lettura per costruire un rapporto autentico e armonico con il cavallo, riuscendo così a stabilire quell’affinità elettiva che caratterizza, da secoli, il rapporto con l’uomo. Il secondo ring, invece, accoglierà le diverse tecniche di lavoro in libertà, presentate da giovani addestratori, basate sulla comunicazione non verbale e sul rispetto delle esigenze di entrambe le anime del binomio. Nell’ultimo ring, infine, si susseguiranno dimostrazioni pratiche di esperti del settore che lavorano quotidianamente a stretto contatto con i cavalli per garantirne il benessere: osteopati e veterinari – con tecniche all’avanguardia per la cura e la salute degli animali – maniscalchi e pareggiatori, con le modalità più diffuse per il mantenimento del cavallo in forma ottimale. Fieracavalli però non si ferma qui e, per garantire la sicurezza degli oltre 2.000 esemplari che sono ospitati – in quattro giorni – nei padiglioni e nelle scuderie esterne della manifestazione, lancia una nuova app per eventuali segnalazioni di malessere e disagio degli animali durante lo svolgimento della rassegna, così da avere “occhi” ovunque e intervenire tempestivamente in situazioni di difficoltà.