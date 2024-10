“Io ho fatto un discorso assolutamente tecnico: le due dorsali del gas sono una sul Tirreno e una sull’Adriatico. Un rigassificatore deve essere vicino alla dorsale altrimenti bisogna costruire un tubo apposta, una pipeline. Se mettiamo il rigassificatore a Vado ligure ci sono da spendere 450 milioni per la pipeline, penso che sia una spesa inutile. Il rigassificatore sta a Piombino, può restare a Piombino, non capisco perché dobbiamo spostarlo.” Lo ha detto Marco Bucci, neo presidente della Regione Liguria, a 24 Mattino su Radio 24. In merito ad un parere diverso da parte del Governo ha poi aggiunto: “Io non dico mai di no a nessuno, ci mettiamo attorno a un tavolo e vediamo qual è la soluzione migliore, si trova sempre una soluzione intelligente quando ci si parla in maniera corretta.” ha concluso Bucci a Radio 24.

