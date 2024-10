Di Paola (M5S): “Il reddito di Schifani? Solo una misura spot. Ci metta almeno 100 milioni, se vuole almeno mitigare il disastro causato dal governo Meloni”

“Toh, Schifani scopre che in Sicilia parecchie famiglie sono in grandissima difficoltà? Meglio tardi che mai. Quella che il presidente ha annunciato è comunque una misura spot, in perfetto stile Schifani, che dà qualcosina solo una tantum e ad una piccolissima platea di famiglie, private di ogni risorsa dopo l’azzeramento del reddito di cittadinanza da parte del governo Meloni e dopo che nemmeno le misere misure sostitutive partorite da Roma sono partite in Sicilia. Se Schifani vuole fare veramente qualcosa di concreto per le famiglie, ci metta dai cento milioni in su. I soldi, quando vuole, li trova sempre”.

Lo afferma il referente regionale del M5S Nuccio Di Paola.

“Queste misure – continua Di Paola – confermano che il reddito di cittadinanza era indispensabile. Andava rimodulato, certamente, ma la sua cancellazione è stata dettata solo da bassi interessi elettorali, a scapito della serenità di migliaia di famiglie che ora non sanno come sbarcare il lunario. Persino il partito di Schifani ha partorito un ddl per resuscitare il reddito di cittadinanza, certificandone l’importanza. Le critiche del presidente a questo strumento sono pertanto fuori luogo oltre che vergognose”