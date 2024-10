Ad Agrigento non si muore mai

Non sorprenderti di questa bella notizia che riguarda la Capitale della Cultura, potrebbe essere una ulteriore ragione per trasferirsi nella Città dei Templi, un luogo unico al mondo.

È vero, c’è penuria di acqua, ci sono le erbacce e la spazzatura ovunque, gli edifici fatiscenti che crollano e le vie transennate, ma vuoi mettere com’è bello vivere in una città dove non si muore mai?

Sarà che ad Agrigento – come in tutta la Sicilia – si parla il siciliano, una lingua che non utilizza il tempo verbale futuro, ma sta di fatto che il futuro è fine vita e il fine vita nella città di Pirandello non deve esistere.

Qui non c’è bisogno di toccarsi gli zebedei come atto di scongiuro, semplicemente perché morire è severamente vietato.

Lo proibiscono le condizioni, lo vieteranno per legge.

Infatti, chi muore, vista la penuria di loculi viene messo a deposito nel cimitero di Piano Gatta, forse in attesa che resusciti.

Perché dunque preoccuparsi del come si vuol morire depositando le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) – comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento” – presso l’ufficio di stato civile del Comune, come dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017?

È quello che deve aver pensato il sindaco, che in attesa di emettere un’ordinanza che vieti di morire non si è preoccupato del fatto che il servizio per depositare le Dat sia stato sospeso per mancanza di personale, né si sa quando potrà essere ripristinato.

A un amico non agrigentino che oggi mi diceva “non capisco come viene amministrata la tua città”, parafrasando Indro Montanelli ho risposto: “Non preoccuparti se non capisci qualcosa, non sei solo tu a non capire, non lo capiscono sessantamila agrigentini e neppure gli stessi amministratori che amministrano… sindaco in testa…”

Gian J. Morici