[Sicilia] Innovazione. Fabrizio Tantillo (Giovani di FI) “Nel DNA di Forza Italia, insieme alla cultura della concretezza”

Nel corso della convention nazionale di Forza Italia, il vice coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia in Sicilia, Fabrizio Tantillo, è intervenuto oggi durante un panel sul tema “Ricerca e innovazione, la strada verso il futuro”. L’incontro, che ha visto la partecipazione del Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, ha fornito l’opportunità di affrontare temi chiave come il ruolo strategico della ricerca e dell’innovazione per il progresso del Paese e l’importanza di sostenere i giovani e le imprese attraverso politiche mirate.

Tantillo ha affermato che “l’innovazione è nel DNA di Forza Italia”, ricordando la “lungimirante proposta di Berlusconi che già nel 1994 parlava delle tre “I” – inglese, impresa e internet – presentata già nel 1994.” “Quelle tre parole si sono rivelate profetiche e sono oggi più attuali che mai,” ha affermato Tantillo, “dimostrando la capacità di Forza Italia di anticipare le esigenze della società nel rispetto dei valori fondanti del partito.”

Riconoscendo il fondamentale contributo della Sicilia al successo del partito, Tantillo ha messo in evidenza il forte radicamento territoriale di Forza Italia e la capacità del Governo regionale guidato da Renato Schifani di tradurre le istanze locali in risposte concrete per i cittadini. “Il 24% di consenso ottenuto in Sicilia nelle recenti elezioni europee è un traguardo che testimonia l’efficacia della nostra presenza sul territorio e l’abilità di ascoltare e interpretare le esigenze della comunità. Questo risultato è anche merito di un Governo regionale che, sotto la guida di Schifani, ha dato voce ai bisogni della popolazione, fornendo soluzioni in linea con i nostri obiettivi e valori.”

Tantillo ha inoltre affrontato il recente passo del Governo nazionale verso una maggiore meritocrazia nell’accesso alle facoltà di Medicina, con l’eliminazione dei quiz d’ingresso. “La riforma non rappresenta l’abolizione del numero chiuso ma un avvicinamento a una selezione più equa e giusta,” ha spiegato, “con Forza Italia che si conferma attenta interprete delle necessità dei cittadini, evitando populismi e proponendo soluzioni pratiche, coerenti e realizzabili.”

Nel concludere il suo intervento, Tantillo ha sottolineato come “Forza Italia continui a rappresentare un punto di riferimento per l’innovazione, costruendo il proprio futuro sulla base di tre capisaldi: ascolto dei cittadini, radicamento territoriale e capacità di trasformare le istanze in provvedimenti concreti.” “Questo approccio – ha concluso – ci permetterà di accrescere il nostro ruolo di rappresentanza politica, senza cedere a slogan vuoti, ma restando sempre focalizzati sui risultati e sui valori.”