Palermo, 24 ottobre – «Le audizioni in commissione UE relative al restauro della Colombaia di Trapani, che abbiamo chiesto in questi mesi, ma alle quali l’assessore Scarpinato non ha mai partecipato, hanno evidentemente acceso i riflettori e destato il suo interesse al punto che ieri vi ha operato un sopralluogo rendendosi conto dell’immenso potenziale del più importante e identitario monumento trapanese. Di ciò non possiamo che essere contenti».



Lo ha detto la deputata trapanese del M5S, Cristina Ciminnisi, vicepresidente della Commissione UE, apprendendo del sopralluogo di ieri dell’Assessore ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, accompagnato dalla soprintendente Girolama Fontana.



«Le sue rassicurazioni sull’uso del bene, successivamente al restauro, tuttavia, giungono tardive rispetto a un periodo in cui la mancanza di certezze sulle finalità avrebbe potuto alimentare interessi speculativi di qualche imprenditore, opportunamente indirizzato da qualche “gancio” a livello locale, che poco avevano a che fare con gli obiettivi indicati nella scheda tecnica del progetto che si è aggiudicato il finanziamento da 27 milioni di euro del PNRR. Continueremo a vigilare sul rispetto di quelle finalità, perché operare senza un obiettivo preciso, come s’era prefigurato, solo per lasciarsi le mani libere per scelte future, sarebbe un tradimento dello spirito del PNRR» conclude la deputata.

