Scuola: Flc Cgil Sicilia, basta sovraccaricare le segreterie con lavori non pertinenti

Palermo, 22 ottobre 2024 – “Basta sovraccaricare gli uffici di segreteria degli istituti scolastici di lavori non di loro pertinenza”. È la posizione emersa nell’ambito di un incontro tra una delegazione di assistenti amministrativi della provincia di Palermo e la segreteria regionale della Flc Cgil Sicilia, per fare il punto della situazione sull’annosa questione dell’uso della piattaforma Passweb, non di pertinenza del Ministero dell’Istruzione e del Merito bensì dell’Inps.

Durante l’incontro, presieduto dai segretari regionali Rizza Adriano e Paolo Italia, sono emerse tutte le criticità di tale fenomeno, ritenuto una grave ingerenza dentro le nostre scuole. Dopo l’impegno assunto e non mantenuto dal Ministro Valditara di risolvere la vicenda, sono state rilanciate le azioni di dissenso già messe in campo dalla Flc Cgil: assemblee informative, diffide al Ministero dell’istruzione e del merito, raccolta firme online, ricorso al Tar del Lazio.

Si è altresì auspicato un allargamento del fronte di tutti i lavoratori e pianificato un ulteriore nuovo percorso di mobilitazione e contrasto, che sfocerà nello sciopero generale del 31 ottobre prossimo, con una manifestazione regionale davanti la Prefettura di Palermo.