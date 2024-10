Rome Art Week 2024: parte la nona edizione con un programma ricco di novità, tra cui la mostra internazionale “Border Crossing Hypothesis”

Dal 21 al 26 ottobre 2024, Roma si tingerà di viola e sarà animata da un vasto programma di eventi di arte contemporanea. La manifestazione sarà inaugurata domenica 20 ottobre con il RAW Starting.

Mercoledì 16 ottobre è stata presentata la nona edizione di Rome Art Week RAW nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, il che conferma ancora una volta il ruolo centrale della Capitale nel panorama dell’arte contemporanea. Dal 21 al 26 ottobre 2024, Roma si tingerà di viola e sarà animata da un vasto programma di mostre personali e collettive, open studio, performance, talk ed eventi distribuiti in tutta la città. L’evento, gratuito e aperto a tutti, ha l’obiettivo di offrire una panoramica completa e inclusiva della scena artistica contemporanea.

La manifestazione sarà inaugurata domenica 20 ottobre con il RAW Starting Party, un esclusivo evento di apertura nella suggestiva cornice dell’Hotel Parrasio, nel cuore di Trastevere, alle ore 19:00. Sarà un’occasione di incontro per artisti, curatori e appassionati di arte contemporanea, per celebrare l’inizio di questa straordinaria settimana.

Tra le principali novità di quest’anno spicca la mostra internazionale Border Crossing Hypothesis, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Egiziano di Cultura, che esplora il tema dell’essere straniero in un mondo sempre più interconnesso. Curata da Shereen Badr, Pamela Fiacconi e Massimo Scaringella, la mostra raccoglie le opere di 22 artisti italiani e internazionali, provenienti da Paesi come Egitto, Siria, Palestina, Albania, Brasile, Argentina e India, accanto ad artisti romani. Attraverso pittura, scultura, fotografia e installazioni, l’esposizione riflette sulla tensione tra apertura e chiusura, accettazione e rifiuto, non solo nei confini fisici, ma anche in quelli culturali e personali. Il vernissage si terrà martedì 22 ottobre, alle ore 18:00, presso la sede dell’Ufficio Culturale Egiziano (via delle Terme di Traiano, 13).

Un evento inclusivo e in crescita

L’edizione 2024 si distingue per l’aumento esponenziale dei partecipanti, con numeri che testimoniano il successo e la diffusione della manifestazione. Quest’anno sono ben 893 i protagonisti di Rome Art Week RAW, tra cui 191 strutture espositive, 617 artisti e 85 curatori. Finora sono stati confermati 470 eventi gratuiti, tra cui 126 mostre, 157 open studio e 187 performance e appuntamenti culturali.

Massimiliano Padovan di Benedetto, direttore di Rome Art Week RAW, ha sottolineato l’importanza della crescita della partecipazione straniera: “Roma è diventata un punto di riferimento per l’arte contemporanea non solo italiana, ma anche europea. Sempre più artisti internazionali scelgono la nostra città come fonte di ispirazione e luogo di confronto”. Ha inoltre evidenziato il ruolo della piattaforma di RAW come strumento per mappare artisti, curatori e strutture, favorendo una rete che resta attiva in modo permanente.

L’assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha dichiarato: “RAW è l’emblema di un modello democratico di promozione culturale. Dobbiamo sì preservare il nostro patrimonio, ma dobbiamo anche aprirci al contemporaneo per offrire uno scambio culturale internazionale”. Anche Riccardo Sbordoni, assessore alla Cultura del Municipio VII, ha sottolineato l’importanza di spingere l’arte contemporanea verso le periferie della città, coinvolgendo sempre più territori e comunità.

Un’altra novità significativa è la collaborazione con l’Italia Media Art Festival, piattaforma dedicata alla fusione tra arte e nuove tecnologie. Marinellys Tremamunno, fondatrice del festival, ha annunciato una selezione di sei artisti emergenti e cinque artisti affermati, che dialogheranno attraverso l’uso di media innovativi, con un focus particolare sul digitale. Il progetto è stato lanciato con un’anteprima alla Biennale di Venezia ed è in programma a Roma dal 25 al 27 ottobre, nell’ambito della Maker Faire.

RAW Crew: Volontari per l’Arte

Durante la nona edizione di Rome Art Week RAW, un ruolo centrale sarà svolto dai “Punti di Vista”, un’iniziativa coordinata dalla storica dell’arte e curatrice Greta Alberta Tirloni. Questo progetto coinvolge esperti del settore, tra cui critici d’arte, operatori culturali, giornalisti, collezionisti e appassionati, con l’obiettivo di offrire una guida trasversale sugli eventi e sugli artisti partecipanti. Grazie a questa varietà di prospettive, la manifestazione stimola un dialogo critico sulle tendenze estetiche contemporanee.

Inoltre, grazie alla partecipazione di quasi 200 strutture, anche quest’anno si terranno le visite guidate, coordinate da Elena Piccioni, responsabile del progetto. I percorsi, che attraverseranno quartieri come San Lorenzo, Trastevere, Campo de’ Fiori e altri, permetteranno ai visitatori di scoprire sia realtà storiche consolidate che nuove proposte emergenti. Le visite, della durata di circa due ore, saranno prenotabili online sul sito ufficiale.

Rome Art Week RAW si avvale del sostegno di Poste Italiane e Roma Capitale, con il patrocinio della Regione Lazio, della Sapienza Università di Roma e della CIU, Confederazione Italiana Unione delle Professioni Intellettuali. Dopo nove anni, continua a crescere e a consolidarsi come uno degli eventi più significativi nel panorama artistico italiano. È una piattaforma aperta e inclusiva, capace di attrarre artisti, curatori e pubblico da tutto il mondo, e di confermare Roma come centro nevralgico dell’arte contemporanea internazionale.