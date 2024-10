Padel: a Terni colpi tricolori per le racchette CSI

Ben 34 squadre di nove diversi Comitati territoriali lottano per i 4 titoli in palio: Élite e Pro nel Maschile; Misto e Femminile.

Terni ed Asti hanno 8 squadre finaliste, Verbania ne ha 6 in campo, Teramo 4, Bolzano 3, Cuneo 2. In campo coppie anche del CSI Udine, Reggio Emilia, Alba.



Terni, 19 ottobre 2024 – Sui 4 campi coperti e riscaldati del bellissimo Happy Village di Terni, andranno in scena nel prossimo weekend i colpi vincenti del campionato nazionale di Padel del Centro Sportivo Italiano, manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Terni. Sono 113 i finalisti, qualificatisi in nove Comitati, e suddivisi nelle 34 squadre iscritte, composte da un minimo di 3 ad un massimo di sei giocatori. Il tabellone delle finali verrà rivelato questa sera, nella presentazione che avrà luogo presso l’impianto padelistico ternano. Sono 78 gli uomini e 35 le donne pronti a contendersi game e set nei tabelloni dei quattro campionati in programma: Élite e Pro per le categorie maschili, poi Misto e Femminile. Il torneo tricolore vedrà disputarsi in totale 56 partite, di cui 36 nelle fasi a girone e le altre ad eliminazione diretta. Si gioca al meglio dei tre set, con l’obbligo di modificare la coppia ad ogni set giocato. In caso di parità nei primi due set si andrà al super Tie Break a 10 punti. I Comitati di Terni ed Asti schierano entrambe otto squadre, due per ciascuna categoria. Verbania con 12 atleti presenti in Umbria sarà in tutti i tabelloni, con una squadra nel Pro, una in Élite, una nel Femminile e 3 nel Misto. Gli 11 padelisti di Teramo giocheranno con una squadra nel misto, una in Élite e due nei Pro. Il Piemonte schiera anche due squadre del CSI Cuneo ed una del CSI Alba. Assai preparati si presenteranno nella città di San Valentino gli otto atleti altoatesini; tre squadre del CSI Bolzano giocheranno nel torneo femminile, nel Misto, e nei Pro. Il Friuli sarà in campo con una squadra udinese nei Pro, così come Reggio Emilia.

Dopo la presentazione di questa sera, presso l’Happy Village, nel tabellone Élite, le sei squadre finaliste saranno divise in due gironi da tre, con successive semifinali e finali nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre.

Nel Femminile la formula vede impegnate sette squadre in un girone da 4 e uno da 3. Le nove squadre del tabellone misto saranno divise in tre gironi da tre, ed infine nella categoria maschile Pro il campionato impegnerà 4 gironi, ciascuno con tre squadre in campo.