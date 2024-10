Il Movimento 5 Stelle all’ARS presenterà subito emendamenti in assestamento di Bilancio per mitigare gli effetti della crisi. Sono frutto degli incontri proposti dal coordinatore M5S alle ATI Siciliane.

Caltanissetta 18 ottobre 2024 – Raddoppiare le somme del bilancio regionale per mitigare le bollette dei siciliani, creando un fondo per la manutenzione straordinaria delle reti idriche che non ricada sulle tasche dei siciliani.Dobbiamo abbattere il costo delle bollette. E creare un fondo di progettazione per il recupero delle acque reflue da poter utilizzare per fini irrigui in agricoltura.

Sono questi due degli emendamenti che il Movimento 5 Stelle all’ARS andrà a depositare nella prossima manovra di assestamento bilancio che riguarda circa 400 milioni di euro.

Ad annunciarlo è il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola che in questi giorni ha proposto alle ATI Siciliane, le Assemblee Territoriali idriche delle nove ex province siciliane.

“Sto incontrando sindaci, ATI e soggetti gestori – spiega Nuccio Di Paola – per raccogliere proposte da mettere nero su bianco per mitigare gli effetti della crisi idrica che sta mettendo in ginocchio interi reparti produttivi della nostra Sicilia. Ieri insieme agli esponenti del Movimento 5 Stelle, ho incontrato le autorità preposte di Trapani e Palermo e oggi ho incontrato i soggetti gestori del Nisseno. Nei prossimi giorni proseguirò con altre tappe. Da questi primi incontri, sono già scaturite delle proposte che trasformeremo immediatamente in atti parlamentari ed emendamenti. La prima idea è quella di implementare di ulteriori 70 milioni di euro il fondo regionale sulla manutenzione straordinaria delle reti idriche per fare in modo che non ricadano sui cittadini ed in secondo luogo di poter creare le condizioni strutturali per recuperare le acque reflue in agricoltura”.