“Qualcosa contro la siccità, qualcos’altra per l’agricoltura, per le imprese e per i siti contaminati. Cambia il direttore d’orchestra (leggasi assessore all’Economia), non cambia, però, la musica. La sensazione netta è che siamo davanti all’ennesima manovra Schifani-style: toppe qua e là, messe quasi a casaccio, senza la minima visione di insieme. E come spesso accade mancano interventi per le famiglie e per la sanità, due capitoli, qualcuno lo dica a Schifani, che dovrebbero essere i capisaldi di tutte le manovre varate dal governo”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca commento della “Finanziaria-quater” che si accinge a sbarcare a Sala d’Ercole.

“Come si fa, chiedo e mi chiedo – dice Antonio De Luca – ad ignorare la sanità, sempre più catatonica e che arriva a fare pagare pure extra costi per gli esami con attrezzature di ultima generazione, come ha denunciato la nostra deputata Stefania Campo, tanto per dire l’ultima. O a non tenere conto della situazione catastrofica di tantissime famiglie, scippate dalle risorse vitali del reddito di cittadinanza e private pure degli aiuti sostitutivi promessi dal governo Meloni, il supporto per la formazione e il lavoro, che in Sicilia non arrivano perché subordinati all’avvio dei corsi del progetto Gol che non partono”.

“Come al solito – conclude De Luca – proveremo a correggere la manovra con i nostri emendamenti. Ma è ovvio che saranno ulteriori toppe messe su una stoffa piena di buchi che non è certo quello che si aspetterebbero e meriterebbero i siciliani”.

