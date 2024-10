Più di 100 medici e dodici specialistiche per la telemedicina di Cerba HealthCare Italia

Attiva in tutta Italia su una piattaforma online utilizzabile anche da smartphone, offre anche consulenza sui risultati di check-up o esami ematochimici e colloqui psicologici. «Un servizio accessibile e pensato per tutti, parte integrante del nostro programma Longevity, per vivere più sani e più a lungo», Paola Frangi, manager specialistica ambulatoriale

Più di 100 medici disponibili a effettuare televisite in dodici diverse discipline, con la possibilità, nei casi in cui lo specialista lo ritenga utile, di prescrivere farmaci e cure. La televisita non sostituisce una visita in ambulatorio, ma è o un primo passo oppure uno strumento addizionale per il paziente per aiutare a orientarsi ed efficientare la comunicazione con il medico, soprattutto in caso di difficoltà a raggiungere fisicamente un centro medico. Si possono inoltre prenotare colloqui psicologici e ricevere consulenza riguardo i risultati di check-up o test ematochimici. In quest’ultimo caso, la telemedicina è anche parte integrante dell’innovativo programma Longevity di Cerba HealthCare Italia, un percorso volto a rendere semplice e accessibile a tutti il prendersi cura della propria salute per vivere meglio e più a lungo.

È questo, in estrema sintesi, il nuovo servizio di telemedicina di Cerba HealthCare Italia, una delle più importanti realtà italiane, parte di un grande gruppo internazionale, nell’ambito delle analisi cliniche di laboratorio e della diagnostica ambulatoriale con oltre 400 centri in tutto il nostro Paese, che offre una modalità smart e digitale con cui i pazienti possono avere consulti da remoto con gli specialisti attivi sulla piattaforma online.

«Attraverso il servizio di telemedicina i nostri professionisti offrono una diagnosi personalizzata a seconda delle necessità di ciascun paziente -commenta Paola Frangi, manager specialistica ambulatoriale di Cerba HealthCare Italia-. È un’iniziativa pensata per supportare i nostri pazienti dando loro uno strumento in più per migliorare il loro percorso di salute. In molti casi le visite in presenza presso gli ambulatori Cerba HealthCare Italia rimangono necessarie e insostituibili, ma la telemedicina rappresenta un’opportunità comoda e smart per orientarsi, ricevere il parere di specialisti e poter conoscere e adottare comportamenti corretti volti al benessere e alla longevità».

Quest’ultima è una parola chiave per Cerba HealthCare, che ha appena lanciato il programma Longevity, innovativo e unico in Italia per modalità e costi alla portata di tutti. Un percorso mirato e in più fasi (programma iniziale e programma di follow-up), comprendente analisi, test di diagnostica avanzata e, appunto, il servizio di telemedicina, con cui i pazienti possono individuare e monitorare i propri fattori di rischio e ricevere indicazioni per migliorare i propri comportamenti e stili di vita. La proposta include strategie per l’alimentazione, l’attività fisica e la gestione del sonno, che possono essere facilmente monitorate tramite dispositivi indossabili (i cosiddetti wearable device).

«L’area di telemedicina è una componente fondamentale del programma Longevity – prosegue Frangi –. Fin dal primo teleconsulto del programma iniziale, che avviene subito dopo avere svolto le analisi del sangue e ricevuto il referto, è possibile entrare nel vivo e comprendere, insieme a un nostro professionista specializzato in healthspan medicine (medicina della longevità), i risultati dei propri biomarker per modificare il proprio stile di vita attraverso la nutrizione e l’esercizio fisico. Qualora venisse ritenuto opportuno per monitorare meticolosamente l’andamento dei propri biomarker, ci si potrà sottoporre al programma di follow-up per ricevere ulteriori indicazioni per proseguire il programma Longevity».

Con il servizio di telemedicina di Cerba HealthCare Italia si possono effettuare televisite in dodici branche specialistiche (Allergologica, Cardiologica, Dermatologica, Ginecologica, Logopedica, Neurologica, Ortopedica, Ortottica, Otorinolaringoiatrica, Pneumologica, Psichiatrica e Urologica), colloqui psicologici, teleconsulenza per la lettura dei check up e/o degli esami ematochimici e i consulti del programma Longevity (sia il primo che quelli di controllo).

Il servizio di telemedicina è disponibile online sul sito www.cerbahealthcare.it selezionando la voce “Servizi pazienti” nel menu in alto a destra.

Cerba HealthCare Italia – Parte di un gruppo internazionale dedicato alla diagnostica ambulatoriale e alle analisi cliniche presente in 47 nazioni, Cerba HealthCare Italia è specializzata nei settori dei laboratori analisi, medicina dello sport, medicina del lavoro, radiologia, poliambulatori e service lab. Nel nostro Paese è presente in 16 regioni, più di 400 tra centri medici e di prelievo, 34 laboratori. Ogni anno esegue più di 25 milioni di esami e offre i suoi servizi a oltre 6 milioni di pazienti. www.cerbahealthcare.it