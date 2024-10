Roma, 16/10/2024: “La decisione del Consiglio dei Ministri di riconoscere alla Regione Siciliana un contributo di oltre 74,4 milioni di euro per il 2024 è un risultato importante per il nostro territorio e un segnale concreto dell’impegno di Forza Italia e della maggioranza di Governo nel sostegno alle realtà regionali. Queste risorse, legate alla revisione della disciplina dell’IRPEF e delle detrazioni fiscali previste dalla riforma fiscale, rappresentano un passo avanti fondamentale per rafforzare la capacità della Sicilia di rispondere alle esigenze dei cittadini, mantenendo un equilibrio finanziario virtuoso. Il risultato è il frutto di una stretta collaborazione all’interno della coalizione di governo, che ha messo al centro le necessità delle regioni e la loro autonomia fiscale. Forza Italia continuerà a lavorare con la stessa determinazione affinché la Sicilia possa beneficiare di ulteriori investimenti, in un quadro di sviluppo e crescita sostenibile”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.

