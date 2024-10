Palermo 16 ottobre 2024 – Così come annunciato, il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola incontrerà le ATI siciliane ovvero le Assemblee Idriche Territoriali per acquisire informazioni, dati e proposte utili a superare l’emergenza idrica che sta investendo la Sicilia.

“Mentre il presidente della Regione Renato Schifani pontifica dalle stanze del suo palazzo – sottolinea Nuccio Di Paola – non disdegnando di attaccare i sindaci, noi del Movimento 5 Stelle produciamo fatti. Ecco perché negli scorsi giorni ho diramato un invito a ciascuna Assemblea Territoriale Idrica a poter incontrarci per avere dati e proposte. Solo chi è sul territorio conosce bene i problemi e ha idea di come risolverli. Abbiamo già calendarizzato molti incontri che serviranno a tradurre in atti amministrativi le possibili soluzioni in vista dei prossimi appuntamenti finanziari: assestamento di bilancio e finanziaria”.

Il dettaglio degli incontri calendarizzati.

– Giovedì 17 ottobre:

– Incontro con ATI Trapani

– Ore: 11:00

– Luogo: presso i locali di ATI Trapani, Via Valderice n.2

– Giovedì 17 ottobre:

– Incontro con ATI Palermo

– Ore: 16:30

– Luogo: presso Palazzo Palagonia

– Venerdì 18 ottobre:

– Incontro con ATI Caltanissetta

– Ore: 10:00

– Luogo: presso i locali di ATI Caltanissetta, Via Palmiro Togliatti 2.

– Lunedì 21 ottobre:

– Incontro con ATI Messina

– Ore: 10:30

– Luogo: presso Sede Pala Cultura, Viale Boccetta n.2