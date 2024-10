G7, Ternullo (FI): “Lavorare insieme per inclusione e diritti”  

Assisi, 14/10/2024: “Con il G7 su Inclusione e disabilità, il nostro Paese si conferma estremamente attento a temi centrali quali la tutela dei diritti e l’inclusione sociale, economica e lavorativa delle persone con disabilità. È da questo che si misura il grado di civiltà di una nazione”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, componente della Commissione Sanità di Palazzo Madama, a margine del G7 a Assisi.

“Questo importante evento – prosegue – è l’occasione per riflettere e agire insieme verso un futuro più equo per tutti. Ed è anche un monito a fare sempre di più. Il nostro governo ha fatto compiere passi avanti importanti al Paese sulla strada dell’inclusione, ma sappiamo che molto resta da fare. Le persone con disabilità sono una risorsa preziosa. Abbiamo il dovere di metterle in condizione di sviluppare al meglio i loro talenti e di arricchire, così, tutta la collettività”.