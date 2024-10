“Quando la destra è in difficoltà, cerca di sviare l’attenzione colpendo chi fa di tutto per mandarli a casa. Ora è il caso di Roberto Scarpinato, bersaglio di un nutritissimo coro di dichiarazioni al vetriolo da parte di chi dimentica, o fa finta di dimenticare, il monumentale impegno di una vita dell’ex magistrato contro la mafia e contro il malaffare e che in Senato sta rendendo dura la vita a questo governo autore di numerose norme a dir poco discutibili. Più che impegnarsi in inutili batterie di comunicati per gonfiare notizie, peraltro già smentite da Scarpinato, i parlamentari di destra farebbero bene a dedicarsi al bene degli italiani che, a giudicare dai pessimi risultati che stanno portando a casa, è letteralmente sparito dai loro radar, ammesso che vi sia mai stato”

Lo afferma Nuccio DI Paola, coordinatore regionale per la Sicilia del M5S.