A margine della Commissione Bilancio i deputati Di Paola, Ardizzone e Cambiano: Frattura tra governo e maggioranza in contraddizione sugli emendamenti. Riforma che non vogliono neanche loro.

Palermo 8 ottobre 2024 – “Governo e maggioranza di questa Regione da un lato attaccano pubblicamente gli Amministratori Locali, definendoli ‘poltronari’, dall’altro nel segreto di Sala d’Ercole e delle Commissioni, approvano aumenti di emolumento per assessori e consiglieri gravando sulle casse comunali e tagliando servizi ai cittadini, anziché aiutare quei Comuni in grave sofferenza”.

Lo dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola a margine della Commissione Bilancio riunita all’ARS, unitamente ai colleghi commissari Martina Ardizzone ed Angelo Cambiano.

“Schifani ed il centrodestra – sottolineano i deputati – lontano dalle telecamere mostrano una frattura totale e lo vediamo sul disegno di legge in discussione sugli Enti Locali. Infatti spesso il governo dava parere negativo su alcuni emendamenti, mentre la maggioranza dava parere favorevole. Da due anni provano a portare avanti questa riforma, ma di fatto Governo e maggioranza non la vogliono. Come Movimento 5 Stelle invece da sempre ci siamo messi a difesa di sindaci, amministratori e consiglieri che in questo momento versano in grave difficoltà” – concludono.