Ida Carmina, deputata del M5S commenta ed esprime vivo compiacimento per i prestigiosi incarichi a due agrigentini Luciano Portolano e Baldo Reina, in questa settimana da incorniciare.

Il primo, il Generale Portolano ha scalato tutti i vertici militari e da giorno 4 ottobre si è insediato come Capo di Stato Maggiore della Difesa, il massimo grado in campo militare in Italia, il secondo, Don Baldo Reina nell’Angelus di Papa Francesco di ieri a Piazza San Pietro è stato indicato tra i nuovi 21 Cardinali che nel prossimo Concistoro dell’8 dicembre sarà nominato Cardinale.

“Sono due notizie che riempiono di gioia tutti gli agrigentini e sono certa che nei rispettivi e delicatissimi ruoli esprimeranno un servizio appassionata all’ Italia ed alla Chiesa Universale. Queste nomine sono simbolo di riscatto di un territorio che seppur martoriato esprime potenzialità enormi dal punto di vista umano.

Un senso di gratitudine a Nostro Signore ed a Papa Francesco che ha “guardato” un sacerdote della nostra terra che sconta tante difficoltà ma è altrettanto feconda dal punto di vista spirituale. Conosco bene Don Baldo, con cui ho avuto modo di collaborare durante il periodo in cui fu Assistente Diocesano dell’Azione Cattolica di Agrigento.

Proviene da San Giovanni Gemini, paese da cui ebbe origine l’Azione Cattolica nella Provincia di Agrigento ad opera di Don Michele Martorana. E’ il più giovane dei Cardinali nominati. E da soli due anni è Vescovo. E se l’albero si giudica dei frutti, la sua nomina è un grande segno di speranza per la nostra terra e per la Chiesa agrigentina. Formulo i migliori auguri di buon lavoro al Generale Portolano e a Don Baldo Reina per il loro servizio di grande importanza e responsabilità ed assicuro loro piena disponibilità ad una collaborazione fattiva a servizio del bene di tutti”