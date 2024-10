Nobel per la Pace: Navalny prima scelta dei bookmaker, Zelensky secondo candidato davanti a Greta Thunberg

ROMA – Alexei Navalny, storico oppositore del regime di Vladimir Putin e deceduto in una prigione russa a febbraio, è il grande favorito dei bookmaker esteri per il Premio Nobel per la Pace. L’assegnazione postuma del prestigioso riconoscimento paga infatti 1,50, in netto vantaggio sul secondo nome in lavagna, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – figura chiave della resistenza del suo Paese all’invasione russa – offerto a 9. Seguono, appaiati a 15, Greta Thunberg – protagonista della lotta al cambiamento climatico – l’Organizzazione Mondiale per la Sanità, la Corte Internazionale di Giustizia, l’economista e attivista cinese – di etnia uigura – Ilham Tohti e la politica bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya, oppositrice del regime bielorusso di Aleksandr Lukashenko. Più in dietro, a quota 17, il cantante degli U2 Bono, da anni impegnato a livello umanitario, e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che potrebbe diventare il quinto capo di Stato americano ad aggiudicarsi il premio, dopo Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama. Si gioca invece a 26 la prima volta di un pontefice con Papa Francesco.

