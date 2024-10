Ida Carmina, deputata del M5S rende noto con viva soddisfazione che il suo Odg all’interno del Decreto Omnibus è stato approvato ieri sera alla Camera dei Deputati con voto unanime.

“Ho richiesto con il mio Odg un impegno concreto al Governo per tutti i cittadini siciliani che hanno subito e subiscono ancora oggi una crisi idrica spaventosa che si riverbera sulla loro vita quotidiana, causando limitazioni, sofferenze , disservizi e crescita dei costi per le famiglie e per le imprese , già in difficoltà per l’ aumento generalizzato dei prezzi , e costrette a causa emergenza in atto, a cui non si dà soluzione a rifornirsi di acqua acquistandola a caro prezzo nel libero mercato , o tramite autobotti o con altre forme di approvvigionamento , compreso l’acquisto di acqua imbottigliata. Invero la gestione commissariale del Presidente della Regione Siciliana Schifani si sta rivelando fallimentare quanto alle soluzioni immediate che si sarebbero dovute dare in via emergenziale, e la situazione si fa ogni giorno più difficile per i cittadini siciliani, due milioni senza acqua, con le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna al collasso ed il resto della Sicilia in grave sofferenza. Così con l’Odg approvato ho chiesto che il Governo almeno si faccia carico delle conseguenze economiche della crisi idrica ad oggi irrisolta per sostenere economicamente le famiglie e le imprese, alleviando il surplus dei maggiori costi sostenuti a causati dalla siccità. Ho chiesto per i cittadini siciliani una serie di agevolazioni e di sostegni economici, anche sotto la forma di sgravi, riduzioni e detrazioni fiscali, esenzioni IVA, su tutto ciò che attenga il consumo dell’acqua. Se questo Governo, nazionale e regionale, non è riuscito a risolvere l’emergenza idrica in Sicilia, quanto meno adesso, intervenendo sui costi sostenuti dai siciliani per l’acqua, potrà dare un ristoro alla popolazione isolana, assetata e vessata, costretta a sostenere costi in più ed ingiustificati a causa dell’inerzia e sottovalutazione del problema. Assicuro a tutti i siciliani che seguirò pedissequamente l’attività del Governo perché sia corso all’impegno assunto e votato all’unanimità”