Torna la Targa Classica 2024 dal 10 al 13 ottobre

In arrivo oltre 230 auto dall’esclusivo valore storico e sportivo. Sulle strade del Mito si decide il Campionato Italiano Grandi Eventi 2024. Cerimonia di Partenza da Piazza Verdi e quartier Generale il Marina Yachting. Attesa per le 70 supercar del Ferrari Tribute.

Palermo 2 ottobre 2024 – Dal 10 al 13 ottobre 2024 torna la Targa Florio Classica, appuntamento motoristico della prestigiosa serie ACI Sport che porterà come di consueto in Sicilia auto dall’esclusivo valore storico e sportivo. Ad organizzare la manifestazione è Automobile Club di Palermo con il fondamentale supporto di Automobile Club d’Italia e Club Aci Storico. Un’edizione che segna un record di iscritti: Sono ben 233 gli equipaggi che avranno il privilegio di vivere con le proprie vetture, giornate da sogno tra suggestive strade e paesaggi e con un’accoglienza di altissimo livello.

Un numero record che testimonia il sempre crescente interesse verso un evento la cui partecipazione è sinonimo di fierezza e rende ciascun partecipante, parte di una storia che si tramanda al futuro. L’atteso appuntamento motoristico sarà l’ultimo atto del Campionato Italiano Grandi Eventi per auto storiche 2024. Ad impreziosire l’evento inoltre vi saranno le ammiratissime auto GT, ovvero le Gran Turismo stradali prodotte dal 1991 dal particolare pregio e interesse che si contendono l’ambito alloro del Campionato Italiano Grandi Eventi Regolarità Moderna così come le 70 “rosse” del Ferrari Tribute to Targa Florio. Si tratta di concorrenti provenienti da quasi 20 nazioni diverse, dall’Europa agli Stati Uniti, dal Giappone all’Australia, dalla Thailandia all’Egitto, passando per il Messico ed il Canada, su modelli tra i più rari e preziosi del Cavallino Rampante.

Novità. Cambia il quartier generale dell’evento che quest’anno sarà il Marina Yachting di Palermo sul monumentale waterfront del Molo Trapezoidale recentemente inaugurato e che lascerà a bocca aperta gli equipaggi della Targa Florio Classica grazie alla sua Marina, la fontana danzante musicale più grande d’Italia, un’opera artistica creativa e sostenibile realizzata da Forme d’Acqua Venice Fountains.

Partenza in Piazza Verdi nel cuore di Palermo. Giovedì 10 ottobre alle ore 18.00 gli equipaggi abbracceranno il calore del pubblico siciliano nello straordinario contesto di Piazza Verdi, di fianco al Teatro Massimo di Palermo per la cerimonia di Partenza. L’evento vedrà numerose presenze rinomate tra gli equipaggi e celebrerà il centenario della prima vittoria di Mercedes Benz avvenuta nella Targa Florio del 1924 e ricorderà le gesta dei piloti siciliani, da Vaccarella al barone Antonio Pucci, a 60 anni dalla sua prima vittoria in Targa Florio.

Tutti i dettagli della Targa Florio 2024 saranno svelati lunedì 7 ottobre 2024 in occasione della conferenza stampa prevista per le 17.30 cui saranno presenti il presidente di Automobile Club d’Italia, l’ingegner Angelo Sticchi Damiani, il direttore generale di ACI Sport Marco Rogano ed il Sindaco della città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla.