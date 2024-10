Teatro Massimo: Chinnici (Pd Sicilia), Betta un’eccellenza, incredibile che il Governo lo metta in discussione

Palermo, 01 ottobre 2024 – “Marco Betta rappresenta un’eccellenza internazionale nel campo artistico, che alla guida del Teatro Massimo di Palermo ha, con giudizio unanime, lavorato bene e ottenuto importanti risultati. E’ incredibile che il governo nazionale, con le sue indebite ingerenze, metta in discussione la sua riconferma a sovrintendente”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana.

“In poche ore – aggiunge – migliaia di cittadini palermitani hanno anche manifestato con un appello la loro richiesta di dare continuità al lavoro di Betta, quale garanzia per il prestigio di uno dei teatri più importanti d’Europa. Ne è consapevole lo stesso sindaco di Palermo a cui chiediamo di non arretrare nonostante le pressioni ingombranti”.

