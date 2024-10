In occasione dell’ incontro nazionale dell’ Udc tenutosi ad Assisi nei giorni scorsi sul tema “L’impegno dei cattolici in politica e il valore della Dottrina sociale della Chiesa ” è stato presentato il testo di Decio Terrana, attuale coordinatore dell’ Udc in Sicilia, intitolato “L’ impegno dei Cattolici in politica. Un’ alleanza per il futuro dell’ Italia”. All’ incontro ha partecipato una numerosa delegazione della Sicilia.

Oggi nonostante le sfide e la militanza dei cittadini in numerosi partiti, un partito unico cattolico potrebbe anche rappresentare un’opportunità significativa per rinnovare l’impegno dei cattolici nella vita pubblica, promuovendo una politica che sia non solo etica ma anche inclusiva e aperta al dialogo.

Terrana nel testo ripercorre l’ attuale contesto politico alla luce di alcuni significativi eventi storici evidenziando oggi l’ esigenza di riunirsi attorno ad alcuni valori condivisi e a un maggiore impegno politico. Il testo nei prossimi mesi verrà presentato in Sicilia con un tour che interesserà le diverse province. “I cattolici impegnati nella vita pubblica – scrive Terrana – sono chiamati a rispettare la visione cristiana della vita, che implica anche un ‘unità di intenti basata su valori comuni. È fondamentale che i cristiani dimostrino coerenza, dedizione al servizio, professionalità e un rigoroso senso morale”.