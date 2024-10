Palermo 1 ottobre 2024 – “Il presidente Schifani dichiara a parole che l’Aula è sovrana ma a Sala d’Ercole non lo vediamo mai. Preferisce buttare la palla in tribuna anziché lavorare ad una visione di futuro per la nostra Isola. Attacca attraverso le colonne di un giornale gli amministratori locali parlando di aumenti di poltrone, peccato che le vere poltrone sono la sua e quelle dei suoi assessori regionali, non certamente quelle dei sindaci, assessori e consiglieri comunali, che sono piuttosto degli scomodi sgabelli di chi ogni giorno fronteggia le emergenze dei cittadini”.

Lo ha dichiarato il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle e deputato regionale Nuccio Di Paola intervenendo a Sala d’Ercole.

“Rivolgo un appello a tutte le forze di opposizione di questo parlamento – ha aggiunto Di Paola – e dimostriamo ai cittadini di avere la capacità di migliorare le loro condizioni di vita ed avere una visione comune per gli Enti Locali. Da parte del presidente della Regione invece non abbiamo visto nemmeno straccio di riforma utile ai siciliani. Se non ci dovesse essere un’azione migliorativa per i Comuni, non escludiamo si possa utilizzare il voto segreto su ogni articolo e su ogni comma, come peraltro prevede il regolamento dell’Assemblea” – conclude il coordinatore regionale e deputato ARS del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola.