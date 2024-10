“Diritto e diritti di cittadinanza: quale spazio per i bambini e le bambine?”, domani l’incontro promosso da Save the Children

Dalle 9.30 presso Palazzo Santa Chiara

Si svolgerà domani, mercoledì 2 ottobre, “Diritto e diritti di cittadinanza: quale spazio per i bambini e le bambine?”, un incontro promosso da Save the Children alla luce della riapertura del dibattito sulla riforma della legge sulla cittadinanza.

L’evento avrà luogo dalle 9.30 alle 12.30 a Roma, presso Palazzo Santa Chiara (Piazza di Santa Chiara, 14).

Nelle scuole italiane quasi un milione di studenti non ha la cittadinanza italiana. Tra loro, il 65,4% è nato in Italia. La legge attuale – in vigore da oltre 30 anni – genera un impatto negativo sulle loro vite e sul loro futuro. È urgente riformarla, per fare un passo avanti essenziale verso un’Italia più giusta e rispondere a una domanda di appartenenza sinora inascoltata, che riguarda anche i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

L’incontro vuole essere un momento di confronto tra le organizzazioni di nuovi italiani, il mondo della politica e dell’associazionismo e molte altre voci, mettendo al centro del dibattito le esigenze e le aspirazioni dei più piccoli e dei più giovani, partendo dal protagonismo di ragazze e ragazzi e delle loro storie.

Dopo un saluto iniziale della Direttrice Generale di Save the Children, Daniela Fatarella, interverranno, tra gli altri, Daniela Ionita (Italiani senza cittadinanza), Basma Aissa (IDEM Network), Maali Atila Sarih (CoNNGI – Coordinamento Nazionale Nuove Generazioni Italiane), On. Ouidad Bakkali (PD), On. Vittoria Baldino (M5S), Mario Battiato Musmeci (Dirigente scolastico IC Gandhi di Prato), Sen. Carlo Calenda (Azione), Ennio Codini (Fondazione ISMU), Sen. Graziano Delrio (PD), Sara Funaro (Sindaca di Firenze), Andrea Iacomini (Portavoce UNICEF Italia), Stefano Lo Russo (Sindaco di Torino – videomessaggio), Cristina Molfetta (Fondazione Migrantes), Sen. Raffaella Paita (IV – videomessaggio), On. Paolo Emilio Russo (FI), On. Luana Zanella (AVS). È prevista una testimonianza del Movimento giovani per Save the Children. Concluderà Giorgia D’Errico, Direttrice Public Affairs & Institutional Relations di Save the Children. A moderare l’incontro Diego Motta, giornalista di Avvenire.