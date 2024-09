Domani alle 10 punto stampa presso il Cruise Terminal del Porto di Palermo

Palermo, 30 settembre 2024 – Ventitré buyer provenienti da tre continenti (Europa, Asia e America), arriveranno domani a Palermo per incontrare 108 produttori siciliani del settore agroalimentare. Con numeri in costante crescita prenderà così il via la due giorni di “Food&Drinks Mission2Sicily 2024”, la missione incoming organizzata da Unioncamere Sicilia, con le risorse del Fondo perequativo 2023-2024 di Unioncamere nazionale, insieme con Sicindustria, partner della rete Enterprise Europe Network, e con la collaborazione dei partner di EEN, dell’Agrifood Sector Group del Network, dell’Università degli studi di Palermo, del Consorzio universitario della provincia di Trapani, dell’Istituto di Biologia marina e di Sace.

Domani, martedì 1 ottobre, a partire dalle 9,30, i buyer incontreranno i produttori dell’Isola in oltre 320 incontri b2b già programmati. Seguiranno degustazioni, presentazioni di prodotti e showcooking.

L’appuntamento è al Palermo Cruise Terminal del porto (ex Stazione marittima). Mercoledì, poi, sarà la volta delle visite presso le aziende.

Domani, martedì 1 ottobre, alle 10, è previsto un punto stampa presso il nuovo Terminal Crociere del Porto di Palermo, al Molo Vittorio Veneto, con i presidenti di Unioncamere Sicilia, Pino Pace, e di Sicindustria, Luigi Rizzolo.