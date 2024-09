IL BLUE SEA LAND AL G7 DI SIRACUSA CON DIVERSI INCONTRI E TEMATICHE SULLA PESCA

PRESENTE ALLO STAND DEL DIPARTIMENTO PESCA MEDITERRANEA PER LA MANIFESTAZIONE “DIVINAZIONE”

21 – 29 SETTEMBRE 2024 – ORTIGIA – SIRACUSA

Grande successo per le varie attività convegnistiche e di divulgazione scientifica, realizzate dal Distretto della Pesca Mazara del Vallo – Crescita Blu per il BLUE SEA LAND ad Ortigia, Riscontri più che positivi da parte di una numerosa audience, all’interno dello stand del Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana in occasione della manifestazione “DIVINAZIONE“ nell’ambito del previsto G7 Agricoltura e Pesca dal 21 al 29 settembre 2024 a Siracusa – Ortigia.

Grazie al MASAF e alla REGIONE SICILIANA, il Distretto Pesca ha accettando l’invito a partecipazione con la propria presenza nel realizzare incontri di divulgazione e comunicazione informativa del Comparto Pesca, dando una straordinaria visibilità e prospettive di crescita inerenti il Blue Sea Land. Diversi gli appuntamenti già realizzati all’interno di un fitto calendario. Il Presidente del Distretto della Pesca Mazara del Vallo – Crescita Blu, Nino Carlino è infatti intervenuto nell’ambito del G7 a Siracusa al workshop WORKSHOP – NUOVI CONFINI MARITTIMI INTERNAZIONALI PER LA PESCA ITALIANA NEL MEDITERRANEO in programma il 21 settembre all’interno dell’area dedicata della Regione Siciliana – Dipartimento Pesca. In questa occasione è stata ribadita la difficoltà della crescita della pesca d’altura a causa della progressiva e crescente territorializzazione del Mediterraneo con la nascita delle Zone Economiche Esclusive.

Il Presidente Carlino ha anche incontrato, sempre presso l’area espositiva al G7 ad Ortigia in concessione al Distretto, l’assessore Agricoltura sviluppo rurale e Pesca Mediterranea Prof. Salvatore Barbagallo. Nella stessa area espositiva che ospita tra l’altro il Dipartimento della pesca mediterranea e alcune imprese della filiera ittica siciliana e i GAL del territorio, il Presidente ha anche ricevuto la delegazione algerina AAPI, Angence Algerienne de Promotion Investessement. Nel corso dell’incontro, si sono attuati diversi focus e spunti di riflessione su prospettive di cooperazione internazionale utili per la crescita e la cooperazione tra le aziende siciliane e quelle algerine.

Il Presidente Carlino ha incontrato anche il Sindaco di Mazara, Dr. Salvatore Quinci, sempre presso lo stand al G7 ad Ortigia. Un momento di confronto finalizzato ad intavolare prossime proposte progettuali congiunte finalizzate a promuovere positive ricadute sul comparto del mare della città di Mazara e di tutto il territorio.

Il Presidente del Distretto della Pesca Mazara del Vallo – Crescita Blu, Carlino, ha già avviato una nuova cabina di regia, per la pianificazione ed il rilancio del Blue Sea Land, per l’edizione del 2025 che si svolgerà a Mazara del Vallo.