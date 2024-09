“Senza visione e strategie e ricco di contraddizioni e importanti mancanze. Il M5S all’Ars ha bocciato senza mezzi termini il Defr illustrato oggi in aula dal neo assessore all’economia Dagnino “senza visione, e con grandi mancanze, tra cui il ‘ponte del nulla’, che ha scippato 1 miliardo e 300 milioni di euro dalle disponibilità regionali per poi non essere nemmeno menzionato, e l’attesissima Siracusa Gela”.

A illustrare le motivazioni della bocciatura del documento si sono alternati allo scranno i deputati Campo, Sunseri, Marano Gilistro e Schillaci che hanno messo in evidenza le numerose criticità di un documento con enormi lacune e incongruenze sul versante delle infrastrutture, dei rifiuti, del patrimonio boschivo, dei trasporti, delle politiche giovanili, solo per fare qualche esempio”.