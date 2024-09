“Un plauso ai magistrati per l’operazione antimafia di Alcamo che ha portato, tra gli altri, all’arresto anche dell’ex senatore del Pd Papania. Se le accuse dovessero trovare riscontro nelle aule dei tribunali, questa operazione sarebbe l’ennesima conferma che la pratica del voto di scambio è ormai quasi una regola in tantissime competizioni elettorali, il cui risultato spesso è alterato da inaccettabili compravendite di voti”.



Lo affermano il coordinatore regionale per la Sicilia del M5S Nuccio Di Paola e il capogruppo Cinquestelle all’Ars Antonio De Luca

