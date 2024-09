Elezioni USA: Harris convince i bookmaker, in quota è sorpasso su Trump

ROMA – Sorpasso di Kamala Harris nelle quote delle elezioni presidenziali Usa. Dopo il primo dibattito televisivo con Donald Trump, la vicepresidente subentrata a Joe Biden è balzata in testa nelle quote per la vittoria, proposta a 1,75 su Sisal. Si tratta dell’offerta più bassa mai raggiunta da luglio: dopo aver ufficializzato la candidatura era a 3, mentre due giorni fa era a 1,85, contro l’1,80 di Trump. Arretra invece l’ex presidente, per cui il ritorno alla Casa Bianca paga ora 2 volte la posta, contro l’1,44 di un mese fa. Maggiore equilibrio, invece, nelle quote Snai, dove per entrambi la vittoria delle elezioni si gioca a 1,90.

